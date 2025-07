Renato brinca sobre ‘cantoria’ do presidente do Fluminense e revela se torcerá pelo Palmeiras

“Até porque o adversário também era muito forte e veio com méritos: não é qualquer time que elimina o (Manchester) City fazendo quatro gols. Nós sabemos das dificuldades que nós iríamos encontrar, mas eu sempre confiei no meu grupo. Falei isso pra eles logo após a partida (contra a Inter), para eles continuarem acreditando, confiando, trabalhando, que, dentro do campo, as coisas se decidem. Então eu fico feliz por ter achado um esquema bom diante da Inter, que a gente teve muito bem. Repeti o esquema hoje justamente porque a gente tem tido muito pouco tempo pra treinar, então uma coisa que deu certo eu achei melhor que continuasse, até porque o adversário também tem uma bola aérea muito forte e se tirasse um dos zagueiros nós iremos ter problemas da mesma forma que nós tivemos contra a Inter”, iniciou.

Após a épica vitória que colocou o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes , o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva no Camping World, em Orlando (EUA), que testemunhou o 2 a 1 tricolor sobre o Al-Hilal (SAU). Renato, então, explicou a estratégia utilizada para vencer os sauditas.

Ele seguiu no tom durante a resposta, revelando o lado “cantor” de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

“De vez em quando a gente tem que aturar o presidente cantando (risos), mas o repertório dele é muito bom, vai fazer o que ele canta bem e a gente tem que aturar. Foi assim lá depois do jogo contra a Inter, ficou cantando quatro horas, e a gente ali, escutando ele, as filhas… Realmente ele canta bem (risos). Com certeza hoje ele vai querer cantar de novo, e a gente tem que ficar. A gente só não paga couvert artístico para ele, que daí é demais. Mas o ambiente é maravilhoso, é assim que na hora de brincar, a gente brinca, na hora de trabalhar, a gente trabalha”, seguiu.

Vai torcer pelo Palmeiras?

O adversário do Fluminense sairá ainda nesta sexta. Afinal, às 22h (de Brasília), Palmeiras e Chelsea (ING) se enfrentam por vaga na semifinal. Renato Gaúcho, aliás, não escondeu sua torcida: prefere que o Verdão passe, sob o pretexto de ter mais um time brasileiro entre os quatro melhores do certame.

“Eu não tenho preferência. Eu acho que se as duas equipes (Palmeiras e Chelsea) chegaram, as duas equipes têm que ter condições de qualquer uma delas passar. No fundo, no fundo, eu vou torcer para o Palmeiras, porque é mais um clube brasileiro. Nós estamos representando bem o futebol brasileiro, o Fluminense, como vieram representar também o Flamengo e o Botafogo. E agora o Palmeiras tem essa partida hoje à noite contra o Chelsea. Nós fizemos a nossa parte, agora assisto, vejo, analiso o que vai acontecer e a partir de amanhã eu já preparo a minha equipe para enfrentar ou Palmeiras, ou o Chelsea”, revelou.