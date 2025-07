Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

No ano passado, as equipes se enfrentaram na disputa da final da Champions League, com vitória merengue por 2 a 0. Na fase de liga da competição na última temporada, um novo encontro, com mais um triunfo espanhol, desta vez por 5 a 2.

A fase de quartas de final do Mundial de Clubes será encerrada com um confronto que decidiu o título europeu recentemente. Neste sábado (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA), Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam para definir o último semifinalista da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo streaming DAZN.

Como chega o Real Madrid

Depois de eliminar a Juventus nas oitavas de final, o Real terá pela frente mais um confronto europeu. A equipe pode ter Mbappé como titular pela primeira vez na competição. No último jogo, o francês entrou durante a partida e fez, enfim, sua estreia no torneio. Caso comece jogando, o craque deve ocupar a vaga de Gonçalo Garcia, um dos principais nomes dos merengues no Mundial e autor do gol da classificação na fase anterior.

Na Alemanha até o final da última temporada, o treinador Xabi Alonso reforçou que conhece bem como o Borussia joga e destacou a arrancada final da equipe na Bundesliga. Além disso, o técnico também comentou sobre a situação de Mbappé.

“Conheço o Dortmund muito bem e, sob o comando do Niko, eles terminaram a temporada muito melhor. Sobre o Mbappé, dia após dia, ele vai melhorar. Entre agora (terça) e sábado, ele vai melhorar. Vamos ficar de olho. Falo com ele todos os dias e ele vai melhorar para as quartas de final”, afirmou.