PSG x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes europeus se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes; jogo é no sábado (4/7), às 13h (de Brasília), em Atlanta

Finalistas de Liga dos Campeões em 2019/20, PSG (FRA) e Bayern de Munique (ALE) se reencontram para mais um capítulo em suas histórias. No sábado (4/7), os times se encaram pelas quartas de final do Mundial de Clubes para descobrir um dos semifinalistas do torneio. Quem avançar, aliás, enfrenta Real Madrid (ESP) ou Borussia Dortmund (ALE) por vaga na decisão. O jogo ocorre no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília).

Como chega o PSG

A derrota para o Botafogo, na segunda rodada, já soa como apenas um tropeço para o PSG. Afinal, a equipe de Luis Enrique sofreu somente o gol de Igor Jesus, vencendo todos os outros compromissos sem ser vazado. Foram duas goleadas por 4 a 0; uma na estreia, contra o Atlético de Madrid (ESP), e outra nas oitavas de final, contra o Inter Miami (EUA) – este, pelas oitavas de final. Houve também, portanto, o 2 a 0 contra o Seattle Sounders (EUA).

O treinador, aliás, pode ter desfalque, já que Fabian Ruíz não treinou na última quinta (3/7) por conta de um vírus. Caso não atue, Zaïre-Emery é o favorito para, assim, substituí-lo. Dembelé voltou contra a equipe de Lionel Messi, atuando pelos 30 minutos finais. O PSG, importante lembrar, ostenta a melhor defesa da competição, sendo o único clube a levar apenas um gol.

Como chega o Bayern

Outro que deve manter os 11 iniciais da última partida é Vincent Kompany. Após elogiar a atuação de sua equipe contra o Flamengo, em vitória por 4 a 2, o treinador não deve mexer. Sané, apesar de reserva, é um desfalque certo, já que viu seu vínculo encerrar com o clube bávaro na última terça (1º/7) e já até se despediu do grupo. Olho nos vice-artilheiros do Mundial: Kane, Olisé e Musiala.

O time alemão tem algumas boas recordações contra o PSG, incluindo especialmente a final da Champions League de 2019/20. Coman, ex-jogador do PSG e que ainda atua na Baviera, foi autor do gol do título, em vitória por 1 a 0, no Estádio da Luz (POR). Desde então, as equipes já se encontraram cinco vezes, com superioridade alemã: já são quatro vitórias seguidas – todas pela Champions League. Uma delas, porém, foi insuficiente para eliminar o Paris, nas quartas, em 2021.