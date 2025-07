Pela primeira vez, Neymar e Amanda Kimberlly posam juntos com Helena

Jogador esteve presente na comemoração do primeiro ano da sua filha com a influenciadora, realizada no interior de São Paulo

Dessa forma, o registro aconteceu em frente a mesa do bolo, em uma chácara reservada em Jundiaí, interior de São Paulo, onde realizaram uma comemoração intimista do aniversário de Helena, após cancelarem a festa oficial em cima da hora.

O aniversário de um ano da Helena rendeu a pequena a primeira foto com os pais Neymar e Amanda Kimberlly. Na última quinta-feira (3), amigos e familiares se reuniram para comemorar o primeiro ano de vida da terceira filha do jogador, que levou a família, Bruna Biancardi e Mavie ao local.

A modelo Amanda, de 31 anos, e Neymar, se envolveram no início de outubro de 2023, justamente no período em que Bruna Biancardi dava à luz Mavie, segunda filha do jogador, que nasceu no dia 6 daquele mês.

Aliás, Neymar levou toda a família para comemorar o aniversário de Helena. Ele chegou de helicóptero com a sua esposa, Bruna Biancardi, que está grávida da Mel, e Mavie. Além disso, sua mãe, Nadine Gonçalves, também esteve presente no local.