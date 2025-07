Pedro Neto se emociona com homenagem a Diogo Jota e André Silva

Pedro Neto, de 25 anos, fez parte da conquista da Liga das Nações da Uefa, há um mês. O atacante do Chelsea esteve ao lado de Diogo Jota, que defendia o Liverpool, também da Inglaterra. Portanto, o jogador português entrou em campo com uma camisa com os nomes de Diogo Jota e André Silva, que jogava no Penafiel, da segunda divisão de Portugal.

O futebol entrou de luto na última quinta-feira (3) com a morte dos portugueses Diogo Jota e André Silva. Os jogadores morreram em trágico acidente de carro, na Espanha , e gerou uma comoção no mundo esportivo. Dessa forma, a Fifa determinou um minuto de silêncio nos jogos do Mundial de Clubes e fez uma série de homenagens. O português Pedro Neto, do Chelsea, se emocionou antes do jogo contra o Palmeiras.

O jogador do Chelsea não foi o único português a se emocionar durante o minuto de silêncio. Afinal, antes do jogo entre Fluminense e Al Hilal, da Arábia Saudita, os portugueses João Cancelo e Rubén Neves também choraram. Neves, aliás, também esteve na final da Liga das Nações da Uefa junto com Diogo Jota. Já Cancelo, por sua vez, falhou no lance do primeiro gol tricolor.

O velório dos irmãos Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, 25, foi realizado nesta sexta-feira (4). A cerimônia ocorreu na capela Ressurreição da Igreja Matriz de Gondomar, perto da cidade de Porto, em Portugal. Assim, personalidades do futebol conhecidas mundialmente marcaram presença, como Jorge Mendes, um dos empresários mais influentes. Antigos companheiros de Seleção, o lateral Diogo Dalot e o meia João Moutinho também estiveram presentes.

Detalhes do acidente com Diogo Jota

A Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate. Inclusive, há relatos de má conservação da pista em que Diogo Jota e André Silva viajavam.

De acordo com informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Casado recentemente com Rute Cardoso, ele deixou três filhos.