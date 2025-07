Pantaleão deve ganhar espaço no Botafogo após saída de Jair

Zagueiro, que fez sua estreia diante do Palmeiras no Mundial de Clubes, deve herdar vaga de defensor que foi para Nottingham Forest

Reforço do Botafogo para o segundo semestre, Kaio Pantaleão foi apresentado há um mês e já pode virar titular pelo Botafogo. Com a venda de Jair para o Nottingham Forest e a cirurgia de Bastos, o zagueiro de 29 anos deve ganhar espaço com a camisa alvinegra.

Kaio Pantaleão estreou na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Apesar do revés e da eliminação, o defensor recém-contrato teve boa atuação. Fez a estreia na fogueira e não comprometeu. Atuação sólida no fim da partida e também não teve culpa no gol de Paulinho. Ele, aliás, fechou a partida com três cortes, um desarme e ganhou todos os cinco duelos que teve pelo alto.