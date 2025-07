Palmeiras e Fluminense marcam golaço para o Airbnb no Mundial de Clubes

O desempenho de Palmeiras e Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da Fifa provocou impactos diretos no setor de hospedagem dos Estados Unidos — especialmente nas cidades-sede do torneio. Dados oficiais do Airbnb confirmam que a Filadélfia, palco da partida do Alviverde contra o Chelsea, registrou um crescimento de mais de 1.120% nas buscas por acomodações feitas por brasileiros para esta semana do confronto.

Além da cidade da Pensilvânia, outros destinos também apresentaram movimento intenso. Charlotte, na Carolina do Norte, onde o Fluminense superou a Inter de Milão, teve um aumento próximo de 150% na procura por estadias. Já Orlando, local do jogo entre o clube carioca e o Al-Hilal, passou a atrair não apenas turistas em busca dos parques temáticos, mas também torcedores que acompanharam a trajetória tricolor até as quartas de final.