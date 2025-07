No radar de Barcelona e Bayern, Nico Williams renova com o Athletic Bilbao

Um dos nomes mais cobiçados no mercado da bola, Nico Williams, de 22 anos, renovou contrato com o Athletic Bilbao até 2035. Assim, o atacante, que estava no radar de Barcelona e Bayern de Munique, agora tem multa de 90 milhões de euros (R$ 572,8 milhões) no clube basco.

Considerado como uma das principais joias do futebol espanhol, o jovem tem se destacado também com a camisa da seleção de seu país, com a conquista da Eurocopa, em 2024.