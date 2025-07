Léo Ortiz, do Flamengo, desperta interesse de clubes italianos

Além de ir ao mercado, o Flamengo também deve receber oferta pelos jogadores do elenco. Desta vez, o zagueiro Léo Ortiz é alvo da Juventus e Roma. No entanto, o Rubro-Negro descarta vender o atleta pelo menos neste primeiro momento. A informação é do “ge”.

A Juventus já acompanha o zagueiro Léo Ortiz há algum tempo. Em outubro, o clube italiano manifestou interesse após a lesão de Bremer e segue à procura de um zagueiro, tendo Ortiz como um dos preferidos para posição. Além da Velha Senhora, a Roma agora pode aparecer como concorrente.