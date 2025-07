Internacional marca jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha

Teste será neste sábado (5) e ajudará os jogadores do Colorado a recuperarem o ritmo antes do retorno da temporada

Inclusive, a atividade representará a primeira chance de ver Alan Benítez em ação. O lateral-direito fez o seu primeiro treinamento com o grupo, na última terça-feira (1º) após expirar o seu contrato com o Cerro Porteño, seu antigo clube. Vale relembrar que o paraguaio assinou um pré-contrato com o Inter em abril.

O elenco do Internacional passará pelo primeiro teste na intertemporada. Afinal, o Colorado marcou um jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, neste sábado (5), no período da manhã, no CT Parque Gigante. O intuito principal é intensificar o processo de recondicionamento físico dos atletas antes do retorno da temporada. Tal cenário é ainda mais crucial para jogadores que estão sem atuar por longos intervalos. São os casos do zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Carbonero, que ficaram indisponíveis por lesões.

A opção por convidar o Brasil de Farroupilha para um jogo-treino se explica pela viabilidade no calendário. A equipe teria o final de semana livre de compromissos na Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho. Isso porque, o torneio conta com 15 participantes depois da desistência.

O Internacional deu o pontapé inicial na intertemporada no sábado (28). O primeiro jogo no retorno do Brasileiro será o Vitória, pela 13ª rodada, no Beira-Rio.

Ainda na busca por reforços

O clube ainda se mobiliza para solucionar carências no seu elenco e busca reforços no mercado. Os principais alvos são um zagueiro para repor a saída de Rogel e pelo menos mais um volante, com a lesão de Fernando. O problema deve lhe obrigará a ser ausência até novembro.