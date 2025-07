Igor Coronado é anunciado por clube árabe após deixar o Corinthians

Igor Coronado está de clube novo. Após rescindir seu contrato com o Corinthians , o meia foi anunciado pelo Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, na manhã desta sexta-feira (04/7). Ele deixou o Parque São Jorge na semana passada e cobra uma dívida milionária do Timão em relação a luvas e premiação.

Chamado de “mágico” nas redes sociais do novo clube, Coronado assinou um contrato de duas temporadas. Aliás, antes de chegar ao Timão, no começo de 2024, Igor teve boas temporadas pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Entre 2018 e 2021, o meia passou pelo próprio Al-Sharjah, onde registrou bons números.

Contudo, um detalhe interessante é que Coronado ainda aparece como jogador do Corinthians. Isso porque o Timão ainda não divulgou sua rescisão e o meia ainda consta no site oficial do clube como um dos atletas do elenco.

Aliás, o Timão se comprometeu a pagar as pendências financeiras em 18 parcelas. O valor devido remete a cerca de R$ 8 milhões de luvas atrasadas ao jogador e aproximadamente R$ 1,8 milhão relativo à comissão atrasada de Rafael Brandino, empresário do atleta.

Pelo Timão, Igor Coronado disputou 67 partidas e anotou sete gols e cinco assistências. Com a chegada de Dorival Júnior, ele perdeu espaço. Assim, a escolha foi pela rescisão que se deu, portanto, de forma amigável.