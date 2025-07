Ídolo do Fluminense teve passagem marcante com a camisa do Al-Hilal

O Fluminense volta a campo, nesta sexta-feira (4), dia da independência dos Estado Unidos , pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Assim, o adversário será o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), em Orlando. No entanto, engana-se quem ache que os clubes nunca tiveram qualquer relação na história, pois ambos negociaram a venda de um dos maiores nomes do futebol brasileiro: Rivellino.

Pioneirismo na Arábia Saudita

O jogador, por sua vez, tinha retornado da Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e renovou contrato com o Fluminense. Por outro lado, o Al-Hilal ofereceu 200 mil dólares (o equivalente hoje a US$ 941.332,36 (R$ 5,09 milhões)), algo que tornou a negociação inevitável para aliviar os cofres do Tricolor.

“Depois da Copa, voltei para o Brasil com um problema no tornozelo direito. Aí apareceu um príncipe maluco no Fluminense dizendo que queria me levar para a Arábia. Eu sabia que, na minha idade, se ficasse aqui e jogasse mal dois, três jogos, diriam que eu estava acabado. Ainda tinha bola para jogar mais um ou dois anos, mas não queria passar por isso. A proposta era boa, as crianças estudariam em escola americana. Então, topei”, disse Rivellino em sua biografia.

A última aparição foi em um clássico contra o Al-Ittihad, encerrado com uma briga generalizada. Afinal, Rivellino perdeu a paciência com as faltas duras e provocações dos adversários e tirou satisfação. Um tumulto que se estendeu para as arquibancadas, fazendo com que os jogadores saíssem de campo escoltados.