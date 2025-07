Gabigol é absolvido de acusação de fraude do exame antidoping

TAS anula de forma definitiva suspensão do atacante do Cruzeiro; Jogador vinha atuando com efeito suspensivo desde 2024 / Crédito: Jogada 10

Atacante do Cruzeiro, Gabigol foi absolvido da acusação de fraude do exame antidoping. O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) deu provimento ao recurso do jogador contra a União Federal do Brasil e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Assim, a suspensão imposta teve anulação de forma definitiva. Em votação unânime, o Tribunal anulou a punição, e não cabe mais recurso. Gabigol recebeu uma punição em 2024 até abril deste ano. No entanto, o jogador poderia treinar e jogar, graças a um efeito suspensivo vigente até a data do julgamento do recurso.

Na decisão, o CAS admite que o comportamento do atacante não foi "totalmente colaborativo", mas que o caso não pode ser tratado como adulteração, segundo o Código Mundial Antidopagem (WADC), e não atinge o limiar de uma violação. "O Painel enfatizou que esse tipo de comportamento poderia ter constituído uma violação se os DCOs tivessem notificado o atleta de forma adequada, ou adotado uma postura mais firme, deixando claro que não tolerariam atrasos ou obstruções", diz um trecho da nota divulgada pelo CAS. Com a situação atual, Gabigol está liberado para treinar e jogar normalmente. O jogador deixou o Flamengo após não chegar a um acordo pela renovação e acertou com o Cruzeiro. Na temporada, soma nove gols e quatro assistências em 22 jogos disputados.