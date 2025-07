Fluminense tem suspensos para semifinal; saiba

O Fluminense precisará lidar com dois desfalques de peso para a semifinal do Mundial de Clubes – ainda com adversário a definir. São eles o zagueiro Freytes e o volante Martinelli. Ambos, afinal, levaram amarelo durante o jogo contra o Al-Hilal (SAU), que classificou o Flu após a vitória por 2 a 1, no Camping World, em Orlando (EUA), nesta sexta-feira (4/7).

O lado positivo, porém, é que seis outros jogadores estavam pendurados, mas passaram ilesos contra os sauditas. Dessa forma, não há mais chance de serem suspensos para a final (excluindo potenciais expulsões), já que os cartões zeram depois das quartas de final. Nonato, Arias e Cano, além dos reservas Thiago Santos, Keno e Bernal, passaram em branco. Outro que se livrou foi o próprio técnico Renato Gaúcho.