Flamengo tem interesse no atacante Colidio, do River Plate

O Flamengo promete ser mais atuante no mercado de transferência nesta janela. O clube tem interesse na contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate. O jogador de 25 anos tem contrato com o clube argentino até dezembro deste ano. No entanto, já existe uma conversa com a diretoria do River para renovar o vínculo. A informação é do “ge”.

O River Plate deseja estender o vínculo até o fim de 2031. A atual multa rescisória do atacante com os “Millonários” é de 30 milhões de euros. Contudo, a diretoria do Flamengo quer negociar a redução desse valor.