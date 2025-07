Flamengo encaminha contratação de técnico para o sub-20

O Flamengo encaminhou a contratação do técnico Bruno Pivetti para o time sub-20. O treinador de 41 anos estava no Operário até o mês passado. Mesmo com experiência no profissional, Bruno curtiu o projeto rubro-negro e assinará contrato de três anos. A informação é do “ge”.

Com o Operário, Pivetti foi campeão paranaense este ano. O treinador já esteve no comando de clubes como: Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB.