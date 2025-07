Família reunida! Neymar leva Bruna Biancardi e Mavie à festa de 1 ano da Helena

Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

A festa com temática com flores e as iniciais “HAS”, referente ao nome Helena Azevedo Santos, seria realizado neste sábado (5). No entanto, foi cancelada dois dias antes por conta da logística. Assim, família e amigos fizeram uma comemoração intimista para o aniversário da Helena não passar em branco.

Mavie também não vai ter festa

O aniversário de dois anos de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, está chegando. Faltam pouco mais de três meses para a primogênita do casal completar mais um ano de vida. Dessa forma, a influencer usou as redes sociais para contar que esse ano não deve ter festa.

Ao responder uma pergunta de uma seguidora, sobre o tema do aniversário da Mavie, Bruna revelou quais são os planos.

“Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem”, escreveu.

Bruna e Neymar aguardam Mel

Antes da festa de dois anos da Mavie, o casal aguarda por outro ‘evento’: a chegada da segunda filha, Mel. Também respondendo a curiosidades dos internautas, a influencer respondeu quando Mel vai nascer.

Segundo ela, portanto, não tem data. Eles vão esperar a hora que ela vai querer nascer, da mesma forma que aconteceu quando Mavie nasceu. Assim, nas próximas semanas o casal vai estar com a família completa.

