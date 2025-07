Ex-empresário de ídolo do Real Madrid é acusado de escravidão sexual

Jonathan Barnett, antigo empresário de Gareth Bale, ídolo do Real Madrid, passou a ser alvo de acusações nos Estados Unidos. Afinal, em um processo aberto no país, uma mulher alega que foi vítima de diversas irregularidades sexuais por parte do agente por seis anos. A denunciante frisa que o profissional do futebol praticou escravidão sexual com ela e também tráfico de pessoas, levando-a da Austrália para o Reino Unido, em 2017.

A mulher identificou-se anonimamente como Jane Doe e relatou que em seu período na Europa sofreu também ameaças. Com a repercussão das denúncias, o antigo representante do ex-jogador do Real Madrid se posicionou. Por meio de seu advogado, ele descartou, de maneira enfática, que foi autor de tais práticas irregulares.