Ex ‘rompe’ em definitivo com Vini Jr após rumores de affair com uma e aparição com outra

Ao que tudo indica, o jogador tem deixado acontecer naturalmente com Victoria Ruiz, que tem se tornado presença constante em jogos do Real / Crédito: Jogada 10

O ‘fandom’ de Maju Mazalli e Vini Jr. causaram um caos nas redes sociais ao notarem que a influenciadora deixou de seguir o atacante do Real Madrid no Instagram. A movimentação chamou ainda mais atenção pelo timing. Isso porque ocorreu poucos dias depois das novas aparições públicas de Victoria Ruiz, apontada como affair do atleta, em jogos do Mundial de Clubes. Os sinais começaram logo após as primeiras fotos de Ruiz no último jogo do Real Madrid no Mundial, nos Estados Unidos — o que culminou na classificação da equipe às quartas de final. Isso porque a ex publicou uma mensagem enigmática minutos após o início da repercussão. “O mundo não é justo e ninguém te deve nada. Faça seu trabalho e não espere nada de ninguém”, dizia.

Vinicius, enquanto isso, manteve o follow à ex em sua conta. Contudo, o movimento de Maju reacendeu especulações sobre o fim definitivo do ex-casal — que vive de altos e baixos desde 2019. A relação de Vini Jr. e Maju Mazalli O atacante e a influenciadora viveram um relacionamento de dois anos marcado por reaproximações e afastamentos frequentes. Em janeiro deste ano, eles haviam retomado o contato, reacendendo rumores de reconciliação após aparecerem juntos em eventos e interagirem nas redes. Antes do afastamento mais recente, os dois chegaram a interagir por meio de curtidas e comentários. A ruptura, entretanto, parece ter se agravado após as ações públicas envolvendo o nome de Victoria Ruiz, tida como novo affair do camisa 7 do Real Madrid.