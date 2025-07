Estêvão ganha elogios no Chelsea, mas recebe aviso: ‘No campo não há amigos’

Estêvão vai viver uma situação inusitada nesta sexta-feira (4). Afinal, o Palmeiras decide com o Chelsea, quem vai avançar para a semifinal do Mundial de Clubes. O problema é que o clube inglês será o destino do atacante após a participação do Verdão na competição. Contudo, mesmo sendo seus futuros companheiros, o jogador não terá vida fácil. Pelo menos é o que garante o capitão Reece James.