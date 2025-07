Emocionado, Willian Arão é apresentado no Santos e pede calma para pegar ritmo

Volante foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira no Santos e elogiou o elenco com 'fome de vencer' pelo clube / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou, na tarde desta sexta-feira (04/7), o volante Willian Arão. O jogador atuou durante três anos no exterior, no Fenerbahçe, da Turquia, e no Panathinaikos, da Grécia, mas em sua primeira entrevista como jogador do Peixe, não conseguiu esconder a emoção de estar atuando no Alvinegro Praiano.

Fico emocionado de vestir essa camisa. É uma honra ser apresentado pelo Clodoaldo (ídolo santista). Eu preciso de tempo. Fazia três anos que não tive férias, apenas recesso. Eu descansei, já que precisava. Agora é questão de pegar ritmo de treinamento, conhecer os companheiros e estarei pronto para ajudar o Santos", disse Willian Arão. Além disso, o volante também elogiou o elenco formado pelo Peixe e a "fome" dos jogadores em vencer. Willian Arão reforçou que todos estão alinhados e focados em buscar os resultados. "Eu vejo um time com muita fome e vontade, força para dar a volta por cima, empenhando-se ao máximo em todos os trabalhos na academia, preparação física e tática. São garotos espetaculares, é cedo para eu falar em dois dias de treinos, mas todos trabalhando no limite e se empenhando ao máximo para chegar no jogo na sua melhor forma física, técnica e mental. Com todos no auge, com certeza os resultados melhores vão aparecer", completou o volante. Veja outras respostas de Willian Arão Ritmo

“Readaptação não, preciso de tempo. São três anos sem férias, só recessos. Essas foram as primeiras férias de verdade, descansei. Agora é recondicionamento, ritmo, conhecer os companheiros e aí estarei pronto para ajudar o Santos”. Por que o Santos? “Porque é o Santos, time grandíssimo, história riquíssima. Com projeto ambicioso de reestruturação. Recebi diversas ofertas do Brasil e de fora e achamos que aqui era a melhor opção”.

Volante ou zagueiro? “Sou primeiro volante, é onde acho que tenho meu melhor desempenho. Mas estou aqui para ajudar o Santos. Se por motivo ou outro quiser me colocar como zagueiro, lateral ou atacante, vou fazer meu melhor para ajudar”. Neymar