Caixinha vê com bons olhos a chance de treinar o Botafogo

Treinador está livre no mercado desde abril, quando encerrou um curtíssimo período no Santos. Saiba mais detalhes!

O Botafogo está prestes a completar uma semana sem treinador desde que demitiu Renato Paiva. Há nomes especulados no Glorioso. Um deles é Pedro Caixinha, técnico que vê com bons olhos a chance de trabalhar no Mais Tradicional, de acordo com o site “ge”. Acionista majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor, porém, não fez contatos com o treinador português. Pelo menos, até agora. O magnata centraliza a busca por um novo profissional para o cargo.

O treinador português topa trabalhar no Botafogo desde que a SAF do clube o apresente unm projeto esportivo sólido, além da oportunidade de brigar por títulos. Caixinha tem o perfil que agrada o próprio Textor, apesar de ainda não haver contato: um técnico que priorize o ataque e se aproxime do “Botafogo Way”, estilo de jogo idealizado pelo big boss norte-americano.