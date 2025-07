Botafogo não pagará bônus ao Santos por venda de Jair

Zagueiro não cumpriu as metas previstas no contrato com o Glorioso

O Botafogo não pagará bônus ao Santos pela venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest. Afinal, o defensor não cumpriu as metas do contrato com o Mais Tradicional. A informação é do site “Trivela”. O valor, caso o defensor tivesse alcançado estes objetivos, seria de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) na cotação atual.

Para abonar a cifra, Jair deveria acumular mais jogos pelo Campeonato Brasileiro, além de ganhar títulos ou defender a Seleção Brasileira (principal ou base) como jogador do Botafogo. Os gatilhos, portanto, não foram acionados. Em uma curta passagem antes de ir embora para a Premier League, o jovem somou 22 partidas pelo Glorioso, com apenas um gol, no Mundial der Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.