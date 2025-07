Barcelona muda de alvo após renovação de Nico Williams e mira atacante do Liverpool

A renovação de contrato de Nico Williams com o Athletic Bilbao mudou os planos do Barcelona para a janela de transferências. Sem chances de contar com o atacante espanhol, o clube agora foca em uma nova prioridade: Luis Díaz, do Liverpool.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o colombiano já era uma das opções analisadas enquanto o Barça aguardava um desfecho nas conversas com Nico. Agora, com a renovação concretizada, Díaz passa a ser o nome número 1 da lista do técnico Hansi Flick.

O interesse do jogador e de seu empresário em se transferir para o Barcelona também anima a diretoria catalã. Porém, as conversas teriam esfriado nas últimas semanas após a trágica morte de Diogo Jota em um acidente de carro na Espanha, que também vitimou o irmão do atacante, André Silva. O clima de luto afetou o ambiente no Liverpool e, por enquanto, atrasa qualquer avanço.

Mesmo assim, o Barcelona já trabalha com um plano B. O nome em pauta é Marcus Rashford, que está fora dos planos de Rúben Amorim no Manchester United. O atacante inglês terminou a temporada passada emprestado ao Aston Villa e pode se tornar uma alternativa viável, caso a negociação com Luis Díaz não avance.