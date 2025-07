Atlético-MG negocia empréstimo de meia com o futebol chinês

Daniel Penha, de 26 anos, estava no Nacional, de Portugal, retornou ao Galo e vai novamente para o final da fila no time mineiro

A diretoria do Atlético-MG negocia o empréstimo do meia Daniel Penha com o Dalian Pro, da China. O jogador pertence ao Galo e, anteriormente, estava cedido ao Nacional, de Portugal. Após retornar da Europa, ele não será aproveitado.

O vínculo com o clube português se encerrou no fim de junho, e Daniel ficou livre para retornar ao Atlético. No entanto, aos 26 anos, ele não será utilizado no time principal. Com vínculo em vigor, terá mais uma oportunidade fora do Galo. O tempo de contrato ainda não foram revelados, segundo a “Rádio 98”.