Amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers é cancelado; saiba motivo

O amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, que seria neste sábado (5), na Arena das Dunas, não vai mais acontecer. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não autorizou o pouso do voo fretado da equipe uruguaia para estar em Natal.

Em nota, o Vasco aponta o “descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do evento, que não honraram os compromissos assumidos, além de deixarem de apresentar as garantias exigidas no acordo firmado”. Além disso, o Vasco afirmou que a viagem da delegação para Natal também foi suspensa. A medida visa preservar a integridade da operação logística do clube e o respeito à sua torcida.