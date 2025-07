Ambicioso, Estevão revela os dois principais objetivos na carreira

Jovem atacante de 18 anos vive seus últimos momentos com a camisa do clube paulista, onde foi revelado

“É meu segundo maior sonho (ganhar a Bola de Ouro), depois de ganhar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira”, afirmou.

Vivendo seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras , o atacante Estevão, de 18 anos, tem os seus sonhos bem definidos. Em entrevista ao jornal “As”, da Espanha, ele definiu seus dois maiores objetivos na carreira.

O atacante foi revelado pelas categorias de base do Verdão, e vendido ao Chelsea no ano passado, ainda quando tinha 17 anos. Aliás, a transferência, considerada a mais cara da história do clube paulista, pode alcançar até R$ 250 milhões, caso todas as metas estipuladas sejam cumpridas.

Vale ressaltar, portanto, que Estevão se apresenta ao clube inglês logo após o fim do Mundial de Clubes.

Estevão no Mundial

Nas quatro partidas do Palmeiras até aqui na competição, o atacante estava entre os 11 titulares. No entanto, ele não marcou nenhum gol e nem contribuiu com nenhuma assistência ainda, mas levou o troféu de melhor em campo no empate com o Porto e na vitória contra o Ah Ahly, ainda na fase de grupos.