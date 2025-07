Alan Benítez promete esforço em chegada ao Inter: ‘Vou deixar tudo aqui’

Lateral-direito demonstra conhecimento sobre o Colorado, aborda suas características e momento difícil que a equipe passa / Crédito: Jogada 10

O Inter apresentou o lateral-direito Alan Benítez, na sala de imprensa do Beira-Rio, na tarde desta sexta-feira (04/07). O único reforço do Colorado até o momento na segunda janela de transferências relatou o esforço que fez para assinar com o clube e os motivos para esta decisão. “Falei que faria todo o possível para estar aqui e ajudar a equipe. E estou muito feliz de estar aqui. O Inter é um dos maiores times do Brasil e da América do Sul. E a liga aqui é a melhor do continente. A decisão já estava tomada antes”, explicou o paraguaio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inclusive, Alan garantiu também total dedicação ao Internacional, especialmente nos confrontos decisivos pela Copa do Brasil e Libertadores. “Vou deixar tudo aqui, sei do tamanho do Inter e da história do clube. Vamos fazer todo esforço para passar de fase nas competições que temos”, assegurou o lateral-direito. Benítez também abordou a fase negativa que o Inter atualmente passa, porém demonstrou confiança pela capacidade da equipe em reverter o cenário. “Sei que não estamos numa boa posição agora, mas acredito que temos um grupo muito forte para sair dessa situação”, afirmou o lateral-direito.

Posteriormente, o paraguaio assegurou que não necessitará de um período para se adaptar ao futebol brasileiro. “Não vou precisar, já estou pronto para jogar. Tenho que aproveitar as oportunidades que o professor me der”, frisou Alan.

O jogador também detalhou suas características e indicou que tem o equilíbrio na parte ofensiva e defensiva como uma de suas valências. “Sei do nível do futebol brasileiro. Gosto de atacar, subir muito, de me aproximar dos atacantes, mas também defendo bem. Então, vocês vão ver muito disso”, justificou o lateral-direito. Atmosfera positiva no Inter Por fim, Benítez ressaltou o ambiente acolhedor que encontrou em sua chegada ao Internacional e citou conversa com o treinador.