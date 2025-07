Al-Khelaïfi dispara: ‘Se Dembélé não ganhar a Bola de Ouro, tem algo errado’

Dono do PSG defende atacante após temporada histórica com quatro títulos e uma Champions inédita

O dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, foi direto ao comentar quem merece vencer a próxima edição da Bola de Ouro. Embora muitos apontem Lamine Yamal, jovem destaque do Barcelona, como favorito, o dirigente do PSG tem outra opinião e fez questão de defender seu jogador.

LEIA MAIS: Barcelona muda de alvo após renovação de Nico Williams e mira atacante do Liverpool