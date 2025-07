Vini Jr é flagrado com novo affair em Miami durante Mundial de Clubes

Jogador do Real Madrid curtiu noite de folga nos Estados Unidos ao lado de influencer venezuelana / Crédito: Jogada 10

A vida amorosa de Vini Jr, do Real Madrid, está movimentada. O jogador foi visto com uma nova affair na noite de quarta-feira (2), em Miami, nos Estados Unidos. No entanto, o flagra acontece em meio aos rumores de suposto envolvimento com a modelo espanhola Victória Ruiz. Por meio de um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o jogador com a influencer venezuelana Isabella Ladera. Os dois estão chegando em algum local cercado por seguranças.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora gente pic.twitter.com/7CMXc2wiq9 — kenya (@judebellinghwm) July 2, 2025 Isabella, de 24 anos, é mãe de Antonella e mora em Miami. Ela compartilha seu dia a dia com os seguidores nas redes sociais, onde faz sucesso, especialmente no TikTok. Aliás, ela é considerada uma das influenciadoras latinas mais populares da atualidade.

Assim, de acordo com alguns portais de notícias, eles se aproximaram nos últimos dias, enquanto o jogador está na cidade para defender o Real Madrid, no Mundial de Clubes. Affair com Victoria Ruiz A modelo espanhola vem sendo apontada como affair do jogador brasileiro há meses, e os rumores ganharam força nos últimos dias, pois ela marcou presença na vitória do Real Madrid sobre a Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami, na terça-feira (1).

Além da ida ao estádio, ela usou a camisa 7 e marcou o brasileiro em uma das publicações no Instagram. Além disso, assim como no Santiago Bernabéu, na Espanha, Ruiz também estava em um setor reservado a familiares e amigos de jogadores. Entre os dois affairs, a ex-namorada do jogador, Maju Mazalli, também apareceu recentemente com familiares do jogador em eventos, como camarotes no Bernabéu e reuniões privadas em Madri. Próximo desafio de Vini Jr Com a vida amorosa fora de campo, Vini Jr tem um novo desafio com o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. O clube espanhol busca uma vaga para semifinal da competição contra o Borussia Dortmund. A partida será no sábado (05), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.