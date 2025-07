Vasco acerta com Thiago Mendes, primeira contratação de Admar Lopes

Segundo o jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, o jogador de 33 anos já aceitou as condições de luvas e salário para acertar com o Vasco. Ele está sem clube desde a última terça (1º), dia seguinte ao fim de seu vínculo com o Al-Rayyan (QAT). Assim, o Cruz-Maltino vence a forte concorrência pelo atleta, desejado por São Paulo e Atlético-MG.

O Vasco acertou a primeira contratação da era Admar Lopes – diretor executivo português contratado para o lugar de Marcelo Sant’Anna. Isso porque nesta quinta-feira (3/7), o Cruz-Maltino garantiu o acerto com o volante Thiago Mendes após reunião entre os representantes do jogador e diretoria.

O jogador estava no Catar desde 2023/24, quando deixou o Lyon (FRA). Foram duas temporadas por lá, realizando somente 31 partidas e contribuindo com um gol e uma assistência. Na equipe francesa, porém, foram quatro anos, com 143 aparições. Ele anotou três gols e 12 assistências no período.

Antes, era jogador do Lille, também da França. Foi quando conhecer o diretor executivo Admar Lopes, contratado em junho pelo Cruz-Maltino. Ele se torna, assim, o primeiro reforço do novo dirigente do Vasco, que ainda não anunciou a chegada do volante.