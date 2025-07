Técnico do Chelsea, Enzo Maresca prega respeito ao Palmeiras

Times se enfrentam nesta sexta-feira (4/7), pela semifinal do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia / Crédito: Jogada 10

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, demonstrou bastante respeito ao Palmeiras, adversário nas quartas de final do Mundial de Clubes, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3/7). Não só ao Verdão, como a todo futebol brasileiro, já que o time inglês já cruzou o caminho do Flamengo ao longo do torneio. Nominalmente, ele elogiou jogadores do Palmeiras, como Estêvão e Richard Ríos. Maresca, então, falou positivamente de da organização alviverde.

Realmente, respeito o Palmeiras. Podemos ver como eles são muito bons em termos de organização, agressivos nas transições. Tem vários jogadores de talentos, como o Estêvão e o Ríos. Dá para ver a identidade, o DNA do time", iniciou o comandante. LEIA MAIS: Supercomputador aponta Palmeiras e Fluminense como azarões no Mundial da Fifa Ele não parou no Palmeiras, defendendo a participação dos brasileiros. Para o treinador, não foi o Mundial que o fez conhecer o talento brasuca. "Sempre respeitamos o futebol brasileiro, não precisamos desse campeonato para respeitá-los. É um dos melhores países em termos de qualidade, eu não precisava desse campeonato para respeitar o Brasil. Eles (clubes brasileiros) têm mostrado a cada jogo sua qualidade", frisou.

Contra o Flamengo, Chelsea conheceu derrota O Chelsea não enfrentará seu primeiro adversário brasileiro. Afinal, na segunda rodada, a equipe perdeu por 3 x 1 de virada para o Flamengo. Ele admitiu que “aprendeu” algo daquela derrota, mas que já viu melhoras contra o Benfica, nas oitavas de final – goleada por 4 a 1. “Tentamos aprender não só contra o Flamengo, mas também contra qualquer um. Contra o Benfica fizemos melhorias, contra o Flamengo foi a primeira vez que jogamos em um novo sistema. Com certeza, o Flamengo é uma equipe muito boa, do mesmo jeito que Palmeiras e Fluminense também são. Não é uma surpresa para mim, eu realmente amo o futebol brasileiro porque amo jogadores de qualidade e vocês (brasileiros) têm isso”, encerrou. Palmeiras e Chelsea se enfrentam às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (4/7), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Fluminense e Al-Hilal (SAU), que também é nesta sexta, mas às 13h.