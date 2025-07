Sucesso marcou a meteórica carreira de Diogo Jota

O futebol mundial amanheceu de luto nesta quinta-feira (3). Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu em um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha . O irmão, André Silva, que estava no veículo, também faleceu.

Nascido em 4 de dezembro de 1996 na cidade do Porto, Jota passou pelas categorias de base do modesto Gondomar e seguiu para o Paços de Ferreira, onde estreou como profissional em 2014, com apenas 18 anos. As boas atuações chamaram logo a atenção do Atlético de Madrid, que o contratou dois anos depois.

Porém, sem espaço no clube espanhol, foi repassado por empréstimo ao Porto, mas sua carreira decolou mesmo em 2017, quando foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Tão logo, ele ganhou logo destaque e foi peça fundamental no acesso dos Wolves à Premier League.

Em 2020, o maior salto da carreira. O Liverpool desembolsou cerca de R$ 286 milhões para contratá-lo. Com a camisa dos Reds, Diogo Jota fez 182 jogos, marcou 65 gols e conquistou uma extensa lista de títulos: duas Copas da Liga Inglesa (2021/2022 e 2023/2024), uma Copa da Inglaterra (2021/2022) e o Campeonato Inglês (2024/2025). Além disso, foi vice-campeão da Champions League em 2021/2022.

Números pela seleção de Portugal impressionam

A camisa da seleção portuguesa era íntima de Diogo Jota desde as categorias de base. Porém, sua estreia na equipe principal foi apenas em 2019. Ele defendeu o país em 49 partidas, balançando a rede 14 vezes. Foi duas vezes campeão da Liga das Nações (2018/2019 e 2024/2025) e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.