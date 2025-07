Renato Gaúcho, do Fluminense, lidera quesito entre técnicos ex-jogadores

Falastrão, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, costuma afirmar que foi melhor até mesmo do que Cristiano Ronaldo em sua época de jogador. O que dá para garantir, porém, é sobre um número contra seus rivais treinadores no Mundial de Clubes.

Técnico do Fluminense era goleador

Ao longo de uma carreira de 20 anos, Renato Gaúcho marcou 187 gols. Era um atacante de lado, diferentemente de Simone Inzaghi, centroavante no período de 14 anos em que foi jogador profissional. O italiano marcou, assim, 90 gols ao longo da carreira – menos da metade em relação a Portaluppi.

Em termos de títulos, Renato também leva vantagem. Afinal, o gaúcho foi protagonista do futebol brasileiro nos anos 1980 e começo dos anos 1990, com direito a um título mundial, uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil no currículo. Já Inzaghi venceu um Campeonato Italiano, três Copas da Itália e uma Supercopa da Uefa. Entre seus principais clubes estão Lazio, Sampdoria e Atalanta. Renato, por sua vez, defendeu Grêmio, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG e o próprio Fluminense, além de Bangu e Roma (ITA).

Pela Seleção Brasileira, Renato disputou 43 partidas e fez quatro gols. Dessa forma, foi campeão da Copa América de 1989 e disputou a Copa do Mundo de 1990. Pela seleção da Itália, Inzaghi disputou apenas três amistosos, sem gols marcados.