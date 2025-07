Renato Gaúcho adota nova postura em campanha do Fluminense no Mundial

Conhecido por ser um treinador boleiro, Renato Gaúcho sempre chamou a atenção por suas tiradas engraçadas e carisma nas entrevistas coletivas. No entanto, o comandante do Fluminense mudou a postura na campanha do Mundial de Clubes e fez com que o “famoso DVD” desse lugar a um tom mais sério, focado nas questões táticas e estudioso.

Com o profissionalismo do futebol mundial, essas entrevistas leves e cercadas de piadas, de certa forma, podem ter prejudicado a imagem do técnico. Afinal, alguns questionavam se Portaluppi tinha conhecimento tático para um dia chegar à Seleção Brasileira, mesmo com os bons resultados pelos clubes, sobretudo no Grêmio.