Raphinha afirma que adversários enxergam Brasil como favorito para a Copa de 2026

Atacante do Barcelona também abre o jogo sobre Bola de Ouro e a dor da derrota no Mundial de 2022

Falta um ano para a Copa do Mundo de 2026, mas os jogadores já projetam a competição, falam sobre o ciclo atual e revelam detalhes da preparação. Entre eles está o atacante Raphinha, do Barcelona, que afirmou que o Brasil é visto como favorito no exterior.

Destaque do time espanhol, que venceu todos os torneios que disputou — com exceção da Champions League —, Raphinha falou sobre a temporada na Europa e evitou fazer planos para ser eleito o melhor jogador do mundo. Mesmo sem alcançar a final do principal torneio europeu, ele ainda pode concorrer ao prêmio.