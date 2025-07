Pulgar, do Flamengo, passa por cirurgia e iniciará recuperação no Chile

O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (3), que a cirurgia realizada no meio-campista Erick Pulgar, no Chile, foi concluída conforme o planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Erick permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos 15 para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, o jogador retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do clube.