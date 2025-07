Palmeiras realiza último treino visando duelo contra o Chelsea

Abel Ferreira deve fazer mudanças forçadas no Verdão para o embate que pode colocar a equipe na semifinal do Mundial de Clubes

O Palmeiras encerrou nesta quinta-feira (03/7), sua preparação para o duelo contra o Chelsea. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira (04/7), às 22h, no Lincoln Financial Field, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. E o técnico Abel Ferreira prepara mudanças no time titular.

Contudo, o treinador terá que mexer no time por força maior. Isso porque Murilo, com uma lesão na coxa esquerda e Gustavo Gómez, que foi expulso contra o Botafogo, estão fora do duelo contra os ingleses. Além disso, Piquerez também terá que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.