Palmeiras deve ter apenas um titular remanescente da final de 2021 contra o Chelsea

O Palmeiras vai encarar o Chelsea na próxima sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, com um sentimento de revanche. Afinal, as duas equipes se enfrentaram na final da mesma competição, em 2021, com o clube londrino levando a melhor na prorrogação. Daquela partida, o Verdão tem oito remanescentes, mas só um deve começar a partida como titular.

Seguem no elenco do Palmeiras os goleiros Weverton e Marcelo Lomba, os laterais Mayke, Marcos Rocha e Piquerez, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo e o meio-campista Raphael Veiga. Contudo, apenas o primeiro desta lista deve estar entre os 11 iniciais de Abel Ferreira.

Isso porque Marcelo Lomba, Mayke, Marcos Rocha e Raphael Veiga, no momento, são reservas e devem começar no banco. Já Gustavo Gómez e Piquerez estão suspensos, enquanto Murilo está no departamento médico.

No primeiro encontro entre as equipes, na final do Mundial, disputado em Abu Dhabi, Weverton também já era titular. Naquela ocasião, também começaram a partida Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Piquerez e Raphael Veiga. Esse último, inclusive, anotou o gol do empate, de pênalti, responsável por levar o jogo para a prorrogação.

O Palmeiras que entrou em campo em 2021 contra o Chelsea tinha: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Rony, Raphael Veiga e Dudu.