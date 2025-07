Palmeiras: Abel analisa ‘Estêvão x futuro clube’ e pede torcida aos americanos

Em coletiva na véspera de jogo contra o Chelsea (ING), técnico comenta chances do Verdão e fala sobre o craque do time

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, concedeu coletiva nesta quinta-feira (3/7), véspera do duelo de quartas de final do Mundial de Clubes contra o Chelsea (ING), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Um dos assuntos abordados, claro, foi o duelo particular de Estêvão contra os Blues. Afinal, o jogo, que começa às 22h (de Brasília) e pode ser sua despedida do Verdão, é contra exatamente o seu futuro clube.

Abel, dessa forma, falou que isso já era pauta durante a negociação do craque com o time londrino. No entanto, confia na qualidade do craque de 18 anos.