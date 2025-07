Milan anuncia contratação do ‘novo Pirlo’

Meio-campista italiano de 23 anos chega do Torino por 25 milhões de euros e já é aposta do técnico Massimiliano Allegri

O Milan começa um novo ciclo sob o comando do técnico Massimiliano Allegri, depois de uma temporada decepcionante, sem vaga para competições europeias. E as mudanças no elenco já começaram. Enquanto nomes importantes podem sair, como Theo Hernández, que negocia com o Al-Hilal, o clube também se movimenta para reforçar a equipe. O primeiro reforço confirmado é Samuele Ricci, de 23 anos, meio-campista da seleção italiana, apresentado oficialmente nesta quinta-feira (3).

