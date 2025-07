Meia do Chelsea liga alerta com o Palmeiras: ‘Ninguém está ignorando’

Dewsbury-Hall disse estar ansioso para o duelo contra o Verdão e pediu atenção máxima para os Blues saírem com a classificação

Palmeiras e Chelsea decidem nesta sexta-feira (04/7), às 22h, quem avançará para a semifinal do Mundial de Clubes. Apesar de ser considerado um dos favoritos no torneio, o clube londrino está atento aos perigos que o Verdão pode oferecer. Segundo o meio-campista Kieran Dewsbury-Hall, os Blues não estão ignorando a ameaça que é o clube brasileiro.

“Ninguém está menosprezando o Palmeiras e vimos que os times sul-americanos neste torneio têm sido muito fortes. É um desafio que estou ansioso para enfrentar, e os rapazes também. Então, vamos garantir que estejamos todos prontos para isso”, disse Dewsbury-Hall, ao site oficial do Chelsea.

Na sequência, o meia elogiou o Mundial de Clubes e disse estar sendo um privilégio disputar a competição.

“É um pouco estranho quando você vê jogadores de outros times voltando para a pré-temporada e nós ainda estamos aqui jogando a temporada anterior, mas é algo que você tem que encarar como um privilégio porque nem todo mundo tem a oportunidade de jogar em algo assim”, ressaltou o atleta.

Ausente na derrota de virada de 3 a 1 para o Flamengo, Dewsbury-Hall esteve em campo nos duelos contra o Espérance, da Tunísia, pela fase de grupos, e diante do Benfica, nas oitavas de final. Com a ausência de Caicedo, que cumpre suspensão, ele pode reforçar o meio-campo ao lado de Lavia e do argentino Enzo Fernández.