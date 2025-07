Lucas Silva mira aposentadoria no Cruzeiro após renovação

O volante Lucas Silva é um dos principais nomes do Cruzeiro e uma das lideranças da equipe. Agora, com vínculo renovado até 2027, o jogador falou abertamente sobre a expectativa de encerrar a carreira no clube mineiro. Aos 32 anos, ele destacou sua identificação com a Raposa.

Lucas Silva iniciou a trajetória no Cruzeiro em 2012 e, quase dois anos depois, foi vendido para o futebol europeu. Assim, em 2017, retornou ao clube e integrou o elenco que conquistou duas Copas do Brasil consecutivas.