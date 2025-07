Lucas Moura e Ferreira participam de treino com atletas da base do São Paulo

Tricolor inicia preparação para o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, na volta de Hernán Crespo e do Campeonato Brasileiro

Lucas Moura está desde março com dores no joelho direito e teve diagnosticado em maio um estiramento da cápsula posterior. Assim, o camisa 7 recebeu um prazo de três meses para conseguir zerar o problema. A volta, porém, deve ser antes, em julho.

Do outro lado, Ferreira está desde maio com uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Para tratar o problema, ele não jogou os últimos seis jogos da equipe antes da parada por conta do Mundial de Clubes.

O restante do elenco do São Paulo treinou normalmente. Hernán Crespo aplicou trabalhos de enfrentamento, dividido em duas partes. A primeira em espaço reduzido, depois utilizando uma largura maior do campo. O elenco, aliaás, também treina de tarde.

O elenco retomou os preparativos de olho no retorno do calendário da primeira divisão do futebol nacional. O São Paulo, assim, se prepara para a estreia de Hernán Crespo no dia 12, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.