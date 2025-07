Liverpool aposenta camisa 20 em homenagem a Diogo Jota

O Liverpool anunciou por meio de uma nota oficial nesta quinta-feira (3) que vai aposentar a camisa 20, usada por Diogo Jota nas últimas quatro temporadas. O atacante português, que faleceu em um grave acidente de carro na Espanha, será homenageado com a imortalização de seu número no clube.

“O camisa 20 será justamente imortalizado por suas contribuições como parte dos campeões do Liverpool na temporada 2024-25 — o 20º do clube — com seu característico movimento e chute na frente da área para selar a vitória no clássico de Merseyside (contra o Everton) em abril, um último gol comovente de sua vida”, escreveu o Liverpool.

Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, estava com o irmão, André Silva. A Lamborghini em que estavam saiu da pista e pegou fogo na região de Zamora, na Espanha. A suspeita da Guarda Civil é que um dos pneus tenha estourado.

