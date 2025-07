Lazio recompra bisneto de Mussolini

Bisneto do ex-ditador Benito Mussolini, o defensor Romano Floriani, de 22 anos, seguirá sua carreira na Lazio.

Na última temporada, o jogador atuou pela Juve Stabia, da segunda divisão italiana, por empréstimo. Por lá, disputou 37 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

Após o fim do campeonato, a Juve Stabia chegou a exercer a opção de compra. No entanto, a Lazio utilizou rapidamente a cláusula de recompra e garantiu o retorno do jogador ao clube da capital.

