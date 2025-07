Lateral do São Paulo lamenta morte de Diogo Jota: ‘Em choque’

Cédric Soares, compatriota do atacante com quem jogou junto em 2021 com a seleção portuguesa, usou as redes sociais para se despedir do amigo

O lateral-direito do São Paulo, Cédric Soares, usou as redes sociais para lamentar a morte do compatriota Diogo Jota. O atacante do Liverpool sofreu um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, junto com seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também faleceu.