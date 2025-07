Harry Kane exala confiança para duelo contra o PSG: ‘Podemos vencer qualquer um’

Atacante do Bayern elogia a 'temporada inacreditável' do rival francês, mas se apega ao bom retrospecto de sua equipe

Em entrevista, Kane elogiou a “temporada inacreditável” do PSG. Apesar disso, ele garantiu que o Bayern entrará forte na partida:

Nesta quinta-feira (03), o atacante Harry Kane projetou o duelo contra o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes. O jogador do Bayern de Munique demonstrou muita confiança na vitória. Ele reconhece a dificuldade do confronto contra o time francês. No entanto, acredita na força de sua própria equipe para avançar de fase.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Sabemos que vai ser difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível.”

A confiança do atacante se baseia no retrospecto recente do confronto. O Bayern de Munique venceu os últimos quatro jogos oficiais contra o PSG. Um desses triunfos, aliás, ocorreu já nesta temporada europeia. Em novembro de 2024, o time alemão venceu o rival por 1 a 0 na Champions League.

Kane destacou a importância de levar a “energia e o bom sentimento” para o jogo. A partida deste sábado (05) reedita a final da Champions League de 2020. Naquela ocasião, o time bávaro levou a melhor sobre a equipe de Paris que tinha Neymar e Mbappé no elenco. O vencedor do duelo, enfim, garante uma vaga na semifinal do Mundial.