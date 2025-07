Grêmio abre conversas para renovar contrato de Kannemann

Atual vínculo do zagueiro do Imortal termina em dezembro deste ano e ambas as partes sinalizaram o desejo pela extensão

O Grêmio já fez os contatos iniciais com o desejo de abrir negociações com Kannemann para extensão do vínculo. A diretoria do Tricolor, de maneira informal, sinalizou seu interesse na renovação de contrato e o zagueiro respondeu de forma recíproca. Inclusive, o argentino já está apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Afinal, o seu vínculo com o Imortal expira no fim de dezembro. Caso a sua saída para outro clube se confirme, ela ocorreria sem custos. O defensor argentino acumulou algumas consultas de equipes de fora do país, mas sua decisão sempre foi por ampliar seu contrato com o Grêmio. A última vez que tal situação ocorreu, aliás, foi em agosto de 2023.