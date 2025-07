Fuentes ressalta atitude do Fluminense na sequência do Mundial: ‘Desejo de fazer história’

Atleta, que pode ser o substituto de Renê, que está suspenso, citou a grande expectativa para o confronto decisivo com o Al-Hilal, na sexta / Crédito: Jogada 10

Após eliminar a Inter de Milão, o Fluminense terá pela frente um duelo decisivo com o Al-Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Renê, suspenso, e o possível substituto, Gabriel Fuentes, falou com a imprensa na véspera do duelo. “A expectativa está a 100%… 1000%, com toda a energia e gana de ter a oportunidade de jogar e ajudar o grupo. Temos o desejo de fazer história. Todos temos que estar preparados e com disposição para fazer o que estamos fazendo”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Até um pouco mais (dedicação). Sempre se pode entregar mais em partidas de eliminatórias. O resultado não controlamos, mas a atitude, sim”, completou. Durante a campanha, o Tricolor jogou melhor que o Borussia Dortmund ,no empate sem gols, e avançou em segundo no grupo que também contava com Ulsan HD e Mamelodi Sundowns. Nas oitavas, a equipe carioca surpreendeu o mundo do futebol ao passar pela Inter de Milão e chega com a expectativa de avançar ainda mais. Próximo compromisso tricolor Os comandados do técnico Renato Gaúcho se preparam para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O duelo decisivo, nesse sentido, está marcado para a próxima sexta-feira (4), dia da independência norte-americana, às 16h (de Brasília), em Orlando.